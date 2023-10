Riassunto: XTD di Verimatrix nominata Application Security Solution Of The Year alla 7a edizione degli Annual CyberSecurity Breakthrough Awards

Il prestigioso programma di riconoscimenti internazionali riconosce l’eccellenza di prodotti e aziende di sicurezza informatica

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), azienda leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato di essere stata scelta come vincitrice del premio “Application Security Solution of the Year” (Prodotto dell’anno per la sicurezza delle applicazioni) alla 7a edizione del programma annuale di premiazione CyberSecurity Breakthrough Awards, condotto da CyberSecurity Breakthrough, importante organizzazione indipendente di intelligence di mercato che riconosce l’eccellenza di aziende, tecnologie e prodotti sul mercato globale della sicurezza informatica.

Extended Threat Defense (XTD) di Verimatrix consente agli sviluppatori di app mobili di avvalersi delle ultime protezioni contro gli hacker informatici che tentano di utilizzare l’app mobile come via di accesso all’azienda stessa.

