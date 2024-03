Riassunto: Xsolla stringe una partnership con GameAnalytics per rivoluzionare la monetizzazione dei videogiochi tramite vendite dirette ai consumatori

Una nuova frontiera nel settore dei videogiochi che offre agli sviluppatori funzionalità per una monetizzazione superiore e strumenti innovativi di coinvolgimento

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, un’azienda internazionale di strumenti e servizi commerciali nel settore dei videogiochi, annuncia di avere stretto una partnership con GameAnalytics, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di analisi per il settore dei videogiochi. Questo accordo segna l’inizio di una nuova era nella monetizzazione durante il gioco grazie all’integrazione di Xsolla Web Shop nella piattaforma GameAnalytics. L’iniziativa mira a fornire agli sviluppatori strumenti di nuova generazione per le vendite dirette ai consumatori, iniziando con un proof of concept pionieristico incentrato su Xsolla Web Shop.









“Questa partnership con GameAnalytics rappresenta una svolta per gli sviluppatori in tutto il mondo. Combinando i potenti strumenti GameAnalytics di analisi dei dati con le soluzioni complete di vendita Xsolla offriamo agli sviluppatori un’opportunità senza precedenti di comprendere e coinvolgere direttamente il loro pubblico”, spiega Berkley Egenes, Chief Marketing Officer e Chief Growth Officer Xsolla. “Gli sviluppatori sono così in grado di massimizzare i possibili ricavi e perfezionare l’esperienza di gaming per i giocatori facendo sì che i giochi che questi ultimi adorano continuino a prosperare”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derrick Stembridge



Direttore globale pubbliche relazioni presso Xsolla



d.stembridge@xsolla.com