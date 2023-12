Riassunto: Xsolla si unisce al GameDev.World 2023 in qualità di Sponsor Diamante promuovendo l’uguaglianza e l’unità nello sviluppo dei giochi a livello globale

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, un’azienda di commercio internazionale nel settore dei videogiochi globale, è lieta di annunciare la propria sponsorizzazione a livello diamante di GameDev.World, una pionieristica conferenza mondiale in tempo reale pensata per gli sviluppatori di videogiochi. L’evento, che sarà ospitato online dalle 11:00 del 9 dicembre alle 02:00 del 10 dicembre 2023 (orari del Regno Unito), è programmato in modo unico sulla base del fuso orario GMT per rispondere alle esigenze di un pubblico internazionale.





“Unirsi a GameDev.World come Sponsor Diamante è un passo avanti nella nostra missione – democratizzare lo sviluppo del settore dei giochi in tutto il mondo”, spiega Chris Hewish, Ceo Xsolla. “La nostra partecipazione a questo evento dimostra il nostro fermo impegno verso la community del gaming e la nostra ambizione a colmare la lacuna riguardante territori sottorappresentati nel settore del gaming”.

Derrick Stembridge



Direttore Pubbliche relazioni presso Xsolla



d.stembridge@xsolla.com