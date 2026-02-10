Riassunto: Xsolla presenterà il nuovo brand e tutte le soluzioni direct-to-consumer pensate per gli sviluppatori al DICE Summit 2026, mettendoli in grado di lanciare, crescere e ottenere un vantaggio competitivo sul mercato

Il leader globale nel settore dei videogiochi torna al principale evento del settore con una piattaforma completa che supporta oltre 700 Web Shop e più di 1.000 metodi di pagamento in oltre 200 aree geografiche

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loto titoli, oggi ha annunciato la sua partecipazione al DICE (Design, Innovate, Communicate, Entertain) Summit 2026, che si terrà dal 10 al 12 febbraio presso l’ARIA Resort & Casino di Las Vegas. In quanto principale evento del settore in cui si riuniscono menti creative e leader di pensiero impegnati nella creazione di community e a portare avanti l’intrattenimento interattivo, il DICE Summit rappresenta la sede ideale per Xsolla per collaborare e mostrare come la sua piattaforma completa offra tutto ciò di cui gli sviluppatori hanno bisogno per gestire il commercio di videogiochi e sviluppare un’attività direct-to-consumer di successo.

