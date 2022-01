Riassunto: Xsolla espande la propria presenza in India con Paytm Payment Gateway per aiutare gli sviluppatori a vendere giochi nel mercato indiano

L’integrazione dei pagamenti con il portafoglio digitale di Paytm, UPI, RuPay e i servizi bancari online rendono facile la monetizzazione dei giochi

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, la piattaforma commerciale di videogiochi che aiuta sviluppatori ed editori a lanciare e far funzionare i giochi su scala globale, ha annunciato oggi di avere stretto un accordo con Paytm Payment Gateway, prestigioso fornitore indiano di soluzioni di pagamento, per introdurre in India soluzioni di pagamento per il mercato dei giochi.





Xsolla ha integrato Unified Payment Interface (UPI), il portafoglio digitale di Paytm, e servizi bancari di pagamento online nella propria piattaforma Pay Station. Sviluppatori ed editori di videogiochi potranno monetizzare i propri prodotti in India permettendone l’accesso al vastissimo mercato settoriale che conta oltre 400 milioni di giocatori, secondo solo all’utenza della Cina.

“L’India è diventata uno dei mercati di giochi in più rapida espansione in Asia, con introiti pari a circa 1,5 miliardi di dollari all’anno, la cui crescita dovrebbe pressoché triplicarsi entro il 2024” ha dichiarato Anton Zelenin, responsabile della divisione pagamenti e commercio presso Xsolla.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Viktoria Rogozhnikova



v.rogozhnikova@xsolla.com