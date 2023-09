Riassunto: Xsolla annuncia l’acquisizione di AcceleratXR, una piattaforma multigiocatore per i videogiochi

L’acquisizione promuoverà un cambio importante nell’ambito della tecnologia cross-play tramite una collaborazione strategica

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, azienda globale operante nel campo delle transazioni e acquisti nei videogiochi, annuncia la propria acquisizione strategica di AcceleratXR, un’azienda fornitrice di tecnologia backend per i server dei giochi progettata per i software e i live service game. La piattaforma AcceleratXR e il motore del network offrono processi solidi per la scalabilità, supportando più esperienze diverse su dispositivi e piattaforme di vario genere. Funziona in modo simile a una sistema operativo ottimizzato per i contenuti digitali moderni interattivi.









La tecnologia di AcceleratXR fornisce ai team di sviluppo, indipendentemente dalle dimensioni o dal livello di abilità, la possibilità di progettare esperienza online e multiplayer all’avanguardia e su larga scala. Disponendo di oltre 20 sistemi specializzati, come il live cloud scripting, AcceleratXR è la piattaforma più flessibile e con più funzioni disponibili per lo sviluppo dei giochi, di contenuti per il digital entertainment e per il metaverso, così come per molte altre tipologie di contenuti.

