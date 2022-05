Riassunto: xFusion ha ospitato l’European Partner Summit ispirandosi al tema “Insieme per un futuro migliore”

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Il 19 maggio 2022 xFusion ha ospitato la prima edizione dell’evento European Partner Summit a Parigi, all’insegna del tema “Insieme per un futuro migliore”. xFusion Digital Technologies Co., Ltd. ha invitato decine dei più importanti partner da oltre 10 paesi – Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Polonia, Ungheria e paesi della regione nordica – per discutere il futuro del settore e la messa a frutto di nuovi valori dello stesso.

Terry Fang, Presidente vendite e marketing globali presso xFusion, ha pronunciato il discorso di benvenuto a nome di xFusion. Intel e altri partner hanno quindi condiviso le prassi e i concetti più recenti nell’economia digitale europea, focalizzando l’attenzione su argomenti quali la digitalizzazione e la diffusione dell’intelligence in ambito industriale, offrendo anche suggerimenti per lo sviluppo dell’intelligence digitale industriale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Cao Yang +86 13801103080