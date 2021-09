Riassunto: Wyss Center annuncia che Epios Cloud, il suo software di visualizzazione dei dati cerebrali, ha ottenuto la marcatura CE

La piattaforma sul cloud consente il monitoraggio cerebrale a lungo termine, per trattamenti personalizzati





GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Wyss Center oggi ha annunciato che il suo software Epios Cloud ha ottenuto la marcatura CE (Conformité Européenne) come dispositivo medicale di classe I. Epios Cloud è un’applicazione basata sul web per la memorizzazione, l’elaborazione e la revisione online dei segnali neuronali, inclusi i dati a lunghissimo termine registrati da una generazione emergente di dispositivi per il telemonitoraggio cerebrale. Le innovative funzionalità del prodotto consentono di navigare in modo fluido in set di dati raccolti in mesi e anni, mentre l’accesso tramite browser web permette ai medici di avere a disposizione i dati dei pazienti in qualsiasi luogo e momento.

Dotato della flessibilità per la connessione tramite il web a dispositivi di registrazione cerebrale, o di altri bio-segnali, Epios Cloud fornisce informazioni su molteplici fonti di dati a lungo termine che consentono ai medici di sviluppare analisi specifiche, a supporto di un processo decisionale clinico personalizzato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTO CON I MEDIA:

Wyss Center

Jo Bowler, responsabile comunicazioni



+41 (0) 58 201 03 09



johanna.bowler@wysscenter.ch