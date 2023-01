Riassunto: World AI Cannes Festival: gli interventi da non perdere nel 2023

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Il 9, 10 e 11 febbraio 2023 si svolgerà a Cannes il World AI Cannes Festival, il principale evento mondiale dedicato esclusivamente all’intelligenza artificiale, ai leader tecnologici che rinnovano l’IA e alle sfide economiche, umane e sociali che influiranno a breve termine sulle nostre vite.

Questo appuntamento è l’occasione per fare il punto sulla situazione attuale del mercato, per imparare dai migliori esperti e per incontrare rappresentanti dei poteri decisionali e alti dirigenti d’azienda. Numerosi e rinomati speaker prenderanno la parola e saranno un elemento di stimolo in conferenze strategiche, workshop di riflessione, stand espositivi e sessioni di networking.

