Riassunto: Workiva rafforza la sua posizione da leader nel settore delle piattaforme con l’integrazione dell’IA generativa

La roadmap aziendale per cercare l’innovazione continua aiuta i clienti a lavorare meglio, in modo più efficiente e veloce

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Workiva Inc. (NYSE: WK), la piattaforma cloud numero uno al mondo per un sistema di reporting stabile e integrato, ha annunciato oggi che le potenzialità dell’IA generativa sono ora disponibili nella sua piattaforma cloud. Questa tecnologia ha la possibilità di rivoluzionare il mercato del business reporting, favorendo ulteriormente la produttività e l’efficienza, permettendo così di avere ulteriori informazioni utili a portata di mano per prendere decisioni migliori e supportate dai dati.





L’IA generativa è integrata in modo avanzato nella piattaforma di Workiva, garantendo una user experience di qualità per gli utenti e permettendo ai clienti di sfruttare al meglio le nuove capacità per applicarle ai propri workflow.

