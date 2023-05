Riassunto: Workiva rafforza la sua piattaforma di reportistica aziendale integrandosi con CDP per promuovere i programmi ESG dei clienti

La continua innovazione della piattaforma trasforma il modo in cui i clienti guidano la coerenza e la sicurezza dei dati per i requisiti di reportistica ESG a livello globale

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Workiva Inc. (NYSE:WK), la piattaforma cloud leader mondiale per la reportistica integrata assicurata, ha annunciato oggi che CDP, ampiamente considerato il principale sistema di divulgazione per misurare gli impatti ambientali, è stato incorporato nella piattaforma Workiva per promuovere i programmi ESG dei clienti. Questa ultima novità sfrutta ESG Program e ESG Explorer di Workiva per semplificare le risposte dei clienti ai questionari CDP, consentendo alle aziende di gestire i loro dati di sostenibilità con maggiore efficienza ed efficacia e guidare l’impatto ambientale e i risultati commerciali positivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

