Riassunto: Workiva Inc. rafforza la sua posizione di leadership di reportistica trasparente con l’acquisizione di ParsePort

L’acquisizione rafforza le soluzioni di divulgazione finanziaria XBRL di Workiva per ESEF e reportistica normativa

AMES, Iowa–(BUSINESS WIRE)–Workiva Inc. (NYSE:WK), l’azienda che consente la reportistica trasparente per un mondo migliore, ha annunciato oggi di aver acquisito la società danese ParsePort. L’acquisizione rafforza la posizione prominente di Workiva nella comunicazione finanziaria XBRL e Inline XBRL® in Europa, e completa la piattaforma sul cloud di Workiva, utilizzata dalle organizzazioni europee per diverse tipologie di relazioni finanziarie e non-finanziarie, comprese le relazioni annuali con rendicontazioni in formato ESEF, ESG e normative.





ParsePort offre software per la conversione XBRL in Europa da oltre dieci anni ed è un importante fornitore di soluzioni per l’obbligo di rendicontazioni finanziarie ESEF.

