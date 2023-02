Riassunto: Workiva annuncia Julie Iskow ad Amministratore delegato

Marty Vanderploeg assume la carica di Presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione

AMES, Iowa–(BUSINESS WIRE)–Workiva Inc. (NYSE: WK), l’azienda che produce report trasparenti per un mondo migliore, ha annunciato oggi che Julie Iskow, attuale Presidente e Chief Operating Officer, è stata nominata a succedere a Marty Vanderploeg come Chief Executive Officer, a partire dal 1° aprile 2023. Vanderploeg lascerà la carica di CEO, ma rimarrà in azienda nel ruolo di Presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione.





