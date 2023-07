Riassunto: Workforce Analytics rivoluziona l’allocazione delle risorse grazie a Gurobi

La storia di successo sottolinea la potenza dell’ottimizzazione matematica nella gestione delle risorse umane





BEAVERTON, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Gurobi Optimization, LLC, leader nella tecnologia di intelligence decisionale, oggi ha annunciato un nuovo caso di studio che esamina le complesse sfide legate alla gestione HR e come Workforce Analytics riesca ad affrontare con successo questi problemi grazie a Gurobi.

Il caso di studio dimostra come Workforce Analytics stia rivoluzionando il modo in cui le imprese gestiscono le proprie risorse umane. Grazie a una sofisticata modellazione matematica e all’avanzata potenza di risoluzione che caratterizza Gurobi, le aziende sono in grado di ottimizzare l’allocazione delle risorse, migliorando così l’assistenza clienti garantendo la conformità legale e incrementando i profitti.

Workforce Analytics ha applicato il solido software di ottimizzazione targato Gurobi per allocare le risorse con un metodo estremamente efficiente che risponde ai requisiti legali, segue le regole aziendali, fornisce una copertura ottimale delle risorse umane e prende in considerazione diversi requisiti del personale.

