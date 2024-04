Riassunto: Wolters Kluwer annuncia le nomine di due alti dirigenti

I nuovi executive si concentreranno sul dare impulso alla crescita e all’innovazione per i clienti nei settori bancario e legale

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Wolters Kluwer, una delle principali società di livello internazionale nel settore dei dati, software e servizi per professionisti, oggi ha annunciato la nomina di Atul Dubey alla carica di Direttore generale del business FRR (Finance, Risk & Regulatory Reporting), parte della divisione CP & ESG (Corporate Performance & ESG). Suzanne Konstance subentrerà a Dubey come Direttrice generale Affari legali e normativi Usa di Wolters Kluwer, parte della divisione Affari legali e normativi, con entrata in vigore il 1° maggio.





Commenta Karen Abramson, Ceo CP & ESG di Wolters Kluwer: “La profonda conoscenza che Atul vanta del settore dei rischi e delle normative finanziarie sarà un punto di forza cruciale mentre assume questo ruolo direttivo globale per il business FRR di Wolters Kluwer, dando impulso alla crescita e all’innovazione costante per i clienti”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

