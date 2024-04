Riassunto: Merge amplia la sua presenza in Europa, promuovendo le integrazioni di prodotti per le aziende conformi al GDPR

Il team specializzato con sede a Berlino offre supporto potenziato ai clienti B2B SaaS in Europa

BERLINO, Germania–(BUSINESS WIRE)–Merge, azienda fornitrice di API unificate per le organizzazioni B2B SaaS per consentire l’aggiunta semplificata di centinaia di integrazioni ai loro prodotti, ha ufficialmente avviato la sua espansione in Europa con la creazione del suo team con sede a Berlino. L’espansione ribadisce l’impegno di Merge a rispondere ai desideri e alle esigenze di integrazione dei clienti europei in modo efficace.





La protezione dei dati è diventata una priorità di massimo livello per le organizzazioni europee dall’entrata in vigore nel 2018 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Di conseguenza, Merge rimane risoluta nel dare priorità agli investimenti negli ambiti di sicurezza, infrastrutture dei prodotti e assistenza, per aiutare le aziende europee con le loro esigenze di integrazione di prodotti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rachel Levy



V2 Communications per conto di Merge



merge@v2comms.com