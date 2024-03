Riassunto: Wolters Kluwer aggiunge lingue alla soluzione di audit globale TeamMate+

Il premiato TeamMate+ oggi supporta 19 lingue, con l’aggiunta di greco e svedese

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG (CP & ESG), ha esteso il supporto linguistico della sua soluzione di audit globale TeamMate+ con l’inclusione di due nuove lingue: greco e svedese.





Un leader globale nel software di gestione delle revisioni presente in oltre 135 Paesi, TeamMate offre supporto ai revisori di conti per collaborare a livello globale mentre lavorano nella propria lingua di interfaccia preferita. Questa fornitura multilingue cattura e supporta la terminologia specifica delle revisioni. La soluzione, su base cloud, offre inoltre opzioni di hosting di dati in diverse regioni, assieme a servizi commerciali e di supporto regionali.

