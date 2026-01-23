Riassunto: Wolfspeed sviluppa un’innovazione tecnologica a base di carburo di silicio (SiC) da 300 mm

La tecnologia SiC da 300 mm abilita le piattaforme scalabili per infrastrutture AI, AR/VR e dispositivi avanzati di alimentazione

Punti salienti dell'annuncio:

Un traguardo tecnologico strategico – Wolfspeed ha prodotto un unico wafer di cristallo in carburo di silicio da 300 mm (12 pollici), che rappresenta un importante passo avanti nell'evoluzione della tecnologia del carburo di silicio e un elemento fondamentale per le applicazioni emergenti.

– Wolfspeed ha prodotto un unico wafer di cristallo in carburo di silicio da 300 mm (12 pollici), che rappresenta un importante passo avanti nell'evoluzione della tecnologia del carburo di silicio e un elemento fondamentale per le applicazioni emergenti. Una leadership tecnologica per applicazioni di nuova generazione – Sostenuta da uno dei portafogli di proprietà intellettuale di carburo di silicio più grandi e importanti del settore, con oltre 2.300 brevetti rilasciati e in attesa di registrazione in tutto il mondo, Wolfspeed sta accelerando la commercializzazione della tecnologia da 300 mm per alimentare piattaforme di nuova generazione tra cui infrastrutture AI, realtà aumentata/realtà virtuale (AR/VR) e dispositivi di alimentazione avanzati.

– Sostenuta da uno dei portafogli di proprietà intellettuale di carburo di silicio più grandi e importanti del settore, con oltre 2.300 brevetti rilasciati e in attesa di registrazione in tutto il mondo, Wolfspeed sta accelerando la commercializzazione della tecnologia da 300 mm per alimentare piattaforme di nuova generazione tra cui infrastrutture AI, realtà aumentata/realtà virtuale (AR/VR) e dispositivi di alimentazione avanzati. Un rafforzamento della leadership statunitense nel settore dei semiconduttori e una resilienza della catena di fornitura – La catena di fornitura verticalmente integrata della società, dalla crescita dei cristalli all'imballaggio all'avanguardia, supporta gli obiettivi nazionali di indipendenza dei semiconduttori composti, concorrenza dell'AI e accesso domestico sicuro a tecnologie di importanza critica.

DURHAM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF), un leader globale nella tecnologia del carburo di silicio, oggi ha annunciato un traguardo significativo per il settore con la produzione riuscita di un unico wafer di cristallo in carburo di silicio da 300 mm (12 pollici).

