Riassunto: Wise Platform e Interactive Brokers collaborano per semplificare gli investimenti a livello mondiale

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Wise, l’azienda impegnata a creare le migliori modalità per il trasferimento e la gestione del denaro nel mondo, ha annunciato la collaborazione con Interactive Brokers (IBKR), un broker elettronico internazionale automatizzato. Interactive Brokers ha integrato Wise per consentire ai clienti un’esperienza semplice e fluida quando effettuano depositi sui propri conti per il trading.





Questa integrazione è resa possibile da Wise Platform, che consente a banche e imprese di sfruttare l’infrastruttura globale di pagamento targata Wise e che, tramite un servizio semplice e rapido, facilita più che mai gli investimenti mondiali consentendo ai clienti di risparmiare sulle spese di trasferimento del denaro quando scelgono di investire in uno dei 150 mercati internazionali serviti.

