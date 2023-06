Riassunto: Wipro VisionEDGE alimenterà la nuova rete digitale out-of-home di Bowling Center TV

La soluzione di segnaletica digitale su base cloud migliorerà l’esperienza dei consumatori, promuovendo i ricavi pubblicitari

EAST BRUNSWICK, N.J. & BENGALURU, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), un’azienda leader nel settore dei servizi e della consulenza tecnologica, oggi ha annunciato che la sua dinamica soluzione di segnaletica digitale, Wipro VisionEDGE, alimenterà Bowling Center TV (BCTV), una nuova rete televisiva digitale “out-of-home” distribuita nei centri di bowling negli Stati Uniti.

BCTV è una collaborazione tra Strike Ten Entertainment, la Bowling Proprietors’ Association of America (BPAA) ed Equity Sports Partners. BCTV è supportata da un team di partner tecnologici di altissimo livello, tra cui Cisco e Wipro VisionEDGE, ed è progettata per trasformare l’intrattenimento dei centri di bowling, rivoluzionare il modo in cui il pubblico si rapporta con questo sport molto apprezzato e il modo in cui i marchi interagiscono con questo tipo di pubblico.

