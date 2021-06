Riassunto: Wipro vince il premio SAP® Innovation Award 2021 nella categoria ‘Partner Paragon’

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha comunicato oggi di avere ricevuto il premio SAP® Innovation Award 2021 nella categoria ‘Partner Paragon’ per la propria soluzione Fashion Rental basata su SAP Business Technology Platform.

I SAP Innovation Award celebrano i traguardi delle società più lungimiranti che hanno sfruttato le potenzialità dei più recenti prodotti e tecnologie SAP per realizzare innovazioni. Le innovazioni in questione aiutano le aziende a diventare imprese intelligenti, prosperare in nuove realtà commerciali e creare un impatto economico, ambientale e/o sociale positivo per aiutare il mondo a essere migliore.

Harish Dwarkanhalli, presidente della divisione Applicazioni e dati di Wipro Limited ha dichiarato: “Siamo euforici per avere vinto questo prestigioso premio SAP Innovation Award”.

