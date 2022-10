Riassunto: Wipro riconosciuta come leader nella PEAK Matrix® for Digital Workplace Service Provider 2022 di Everest Group per il Nord America e l’Europa

Il rapporto mette in luce Wipro come una buona soluzione per grandi aziende dato il suo portafoglio completo di soluzioni per il digital workplace, la forte attenzione alla fornitura di valore e un robusto approccio incentrato sul cliente

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), importante società di consulenza e servizi tecnologici, è stata nominata Leader nel rapporto PEAK Matrix® for Digital Workplace Service Provider 2022 (Fornitore di servizi per il posto di lavoro digitale) da Everest Group per entrambe le regioni del Nord America e dell’Europa.

Il rapporto ha esaminato complessivamente 25 fornitori di servizi per il digital workplace in Nord America e 22 fornitori di servizi per il digital workplace in Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

