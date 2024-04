Riassunto: Wipro nomina Srini Pallia Amministratore delegato e Direttore generale

EAST BRUNSWICK, New Jersey e BENGALURU, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), una delle principali società di consulenza e servizi tecnologici, oggi ha annunciato la nomina di Srini Pallia alla carica di Amministratore delegato e Direttore generale con entrata in vigore immediata. Srini subentra a Thierry Delaporte che, dopo aver promosso una significativa trasformazione in Wipro negli ultimi quattro anni, cesserà di svolgere il suo ruolo per perseguire interessi extralavorativi.





Srini si è unito a Wipro più di tre decenni fa e più recentemente è stato Ceo per Americas 1, il mercato strategico più grande e in più rapida crescita di Wipro, un ruolo in cui ha diretto le attività in vari settori, definendone la visione, e nei quali ha attuato strategie di crescita che si sono tradotte in quote di mercato maggiori.

Contacts

Referente Wipro per i media

Sanuber Grohe



sanuber.grohe@wipro.com