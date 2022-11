Riassunto: Wipro lancia il programma AWS Skills Guild: Step Up

AWS Skills Guild trasformerà il modo in cui i dipendenti Wipro interagiscono con i clienti, aiutando a promuovere risultati aziendali ottimali dalla formazione completa su AWS Cloud

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), importante azienda di servizi e consulenza tecnologica, ha annunciato il lancio della sua nuova Skills Guild with Amazon Web Services (AWS) al AWS re:Invent 2022. AWS Skills Guild è un programma completo di abilitazione per grandi imprese che permette loro di acquisire competenze cloud attraverso l’offerta integrata di opportunità di apprendimento AWS. Wipro Step Up utilizzerà il quadro di AWS Skills Guild per trasformare il modo in cui i dipendenti interagiscono con i clienti sui loro percorsi AWS Cloud.

