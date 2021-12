Riassunto: Wipro è prossima all’acquisizione di LeanSwift, un partner della rete Infor Alliance per soluzioni ERP ed e-commerce

L’acquisizione amplierà le capacità dei servizi cloud FullStride di Wipro

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un contratto per l’acquisizione di LeanSwift Solutions, un integratore di sistemi per i prodotti Infor con sede in Florida, Stati Uniti, con competenze in diversi campi, tra cui pianificazione delle risorse aziendali (ERP), e-commerce, trasformazione digitale, catene di fornitura, sistemi di gestione di magazzini, business intelligence e integrazioni.

LeanSwift possiede centri di sviluppo negli Stati Uniti, in Svezia e in India e il suo solido portafoglio di clienti si estende su più settori, compresi manifattura, distribuzione, prodotti chimici, moda e alimenti e bevande.

