Riassunto: Wipro e Celonis lanciano la soluzione Supply Chain Command Center

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), fornitore leader di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, e Celonis, leader mondiale nella gestione dell’esecuzione, hanno annunciato oggi il lancio della soluzione Supply Chain Command Center per aiutare le organizzazioni a promuovere la trasformazione delle catene di fornitura.

La soluzione consente alle aziende di identificare e correggere automaticamente colli di bottiglia e inefficienze nei processi, ricavare importanti insight aziendali, schiudere nuove opportunità di crescita, gestire i rischi e mantenere la continuità aziendale anche in momenti destabilizzanti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Sony Shetty



Wipro Limited



sony.shetty@wipro.com

Contatto per i media:

Isabell Horvath



Vicepresidentessa, Comunicazioni



i.horvath@celonis.com

Celonis