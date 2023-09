Riassunto: Wipro collabora con una crew nautica composta interamente da donne con l’obiettivo di battere il record per la circumnavigazione più rapida del mondo

L’iniziativa “The Famous Project” di Alexia Barrier unirà una crew tutta femminile proveniente da tutto il mondo per battere il precedente record tutto maschile di Jules Verne.

Wipro attrezzerà la barca con una tecnologia digitale per tracciare e migliorare le proprie performance.

PARIS & EAST BRUNSWICK, N.J. & BENGALURU, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader nel settore dei servizi e consulenze tecnologiche, ha oggi annunciato la propria collaborazione con il The Famous Project, una sfida marittima che punta a unire le migliori navigatrici professioniste da tutto il mondo per affrontare il Jules Verne Trophy: il prestigioso premio per la circumnavigazione più rapida del pianeta, considerata come una delle sfide oceaniche più difficili del mondo.









