Riassunto: Wipro annuncia la creazione uno spazio di co-innovazione con Google Cloud

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), un prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna il lancio di Wipro-Google Cloud Innovation Arena a Bangalore, India.

Questo spazio collaborativo sul cloud fornirà competenze tecniche interne, garantirà l’adozione fluida del cloud e accelererà l’innovazione a sostegno della trasformazione d’impresa per i clienti. Questo centro per l’innovazione sviluppato congiuntamente, in cui le competenze e le risorse di Wipro FullStride Cloud Services vengono abbinate a Google Cloud, renderà disponibile una combinazione esclusiva di talenti, processi e piattaforme che, nel loro insieme, formeranno un’esperienza futuristica per clienti in tutto il mondo.

