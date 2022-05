Riassunto: Wind River Studio consente a Hyundai Mobis e Hyundai AutoEver di accelerare lo sviluppo di veicoli connessi e intelligenti di nuova generazione

ALAMEDA, California–(BUSINESS WIRE)–Wind River®, leader globale nella fornitura di software per sistemi intelligenti essenziali, ha annunciato oggi che Hyundai Mobis, tra i maggiori innovatori e fornitori di tecnologie per autoveicoli, e Hyundai AutoEver hanno sottoscritto un accordo per la l’instaurazione di una relazione strategica che prevede la collaborazione con Wind River Studio per lo sviluppo di un framework di supporto per il software automotive, il collaudo su base continuativa e funzionalità di automazione dei collaudi, nonché per la gestione avanzata del ciclo di vita del software.

“Mentre ci avviciniamo verso un futuro autonomo e connesso, una realtà che può concretizzarsi solo tramite il software” ha dichiarato Avijit Sinha, direttore di produzione di Wind River.

