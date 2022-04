Riassunto: Wind River selezionata da BAE Systems per lo sviluppo dei sistemi aerei da combattimento avanzati Team Tempest

ALAMEDA, California–(BUSINESS WIRE)–Wind River®, leader globale nella fornitura di software per sistemi intelligenti, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da BAE Systems per supportare il lavoro di dimostrazione della tecnologia come parte del programma futuro di sistemi aerei da combattimento.





“Siamo onorati di lavorare con BAE Systems”, ha detto Avijit Sinha, Direttore della divisione prodotti di Wind River. “La selezione della nostra tecnologia leader del settore dimostra la continua leadership di Wind River nelle soluzioni software in tempo reale e critiche per la sicurezza per l’avionica”.

Il software di Wind River è utilizzato da più di 360 clienti nell’ambito di oltre 600 programmi di sicurezza in più di 100 sistemi civili, militari e spaziali, fornendo una tecnologia innovativa che risolve problemi aziendali concreti.

BAE Systems utilizzerà la piattaforma VxWorks 653, una componente di Wind River Studio, i pacchetti di prove di certificazione di sicurezza DO-178C DAL B associati e AdaCore GNAT Pro Assurance come parte del progetto di dimostrazione tecnologica in corso a sostegno del programma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

