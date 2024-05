Riassunto: Ohmium selezionata per fornire elettrolizzatori PEM da 10 MW per il primo progetto di idrogeno verde in Croazia

Guidato da IVICOM e sostenuto da INA e dal governo croato, il progetto contribuirà a decarbonizzare la raffineria INA di Rijeka e a promuovere gli obiettivi Net Zero della Croazia

NEWARK, California e ZAGABRIA, Croazia–(BUSINESS WIRE)–Ohmium International (“Ohmium”), azienda leader nel settore dell’idrogeno verde che progetta, produce e implementa elettrolizzatori avanzati a membrana a scambio protonico (PEM), è lieta di annunciare di essere stata selezionata per attrezzare il primo progetto di idrogeno verde in Croazia. Ohmium è stata scelta come fornitore di elettrolizzatori PEM per IVICOM, società croata leader nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni, per un progetto di costruzione di un impianto di idrogeno verde da 10 MW presso la raffineria INA di Rijeka.









