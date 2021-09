Riassunto: White Oak rileva Finacity nel quadro di un’acquisizione di alto livello

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–White Oak Global Advisors (“White Oak”) ha perfezionato l’acquisizione di Finacity Corporation (“Finacity”), leader globale nelle soluzioni per il capitale circolante e i finanziamenti commerciali rivolte alle aziende globali.

Ogni anno Finacity crea, struttura e colloca oltre 100 miliardi di dollari USA in crediti finanziari commerciali presso più di 50 istituzioni finanziarie di primo piano sotto forma di titoli garantiti da asset. Finacity ha agevolato transazioni per crediti in 58 valute con debitori in oltre 175 paesi, e si è affermata come la maggior piattaforma di finanziamento commerciale non bancaria al mondo.

A seguito dell’accordo, Adrian Katz conserverà la carica di CEO di Finacity, oltre a detenere un importante pacchetto azionario, e collaborerà a stretto contatto con il team dirigenziale di White Oak Global Advisors.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

