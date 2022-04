Riassunto: Wemade rilascia numerosi aggiornamenti per MIR4

Il videogioco MMORPG per dispositivi mobili di fama mondiale MIR4 svela nuovi drammatici contenuti per il mese di aprile.





SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Wemade annuncia il rilascio del nuovo contenuto “Expedition” (Spedizione), del sistema di pagamento Hydra e di “Altar of Darkness” (L’altare dell’oscurità) che sarà aggiunto il 19 aprile.

MIR4 offre un nuovo contenuto interserver chiamato “Expedition”. Attraverso “Expedition”, i giocatori potranno unirsi ai corpi di spedizione per invadere i server limitrofi e attaccare i rispettivi boss territoriali per ottenere ricompense, oppure aiutare i propri server nativi a difendersi contro i membri della spedizione in avvicinamento. Durante la finestra temporale della spedizione, i giocatori potranno contrastare gli altri server per un periodo massimo di quattro ore.

