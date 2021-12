Riassunto: Wemade annuncia uno speciale evento globale dedicato a MIR4 per il nuovo anno

L’evento globale per il nuovo anno 2022 inizierà il 14 dicembre prossimo.





SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Con interessanti novità per i fan del MMORPG ‘MIR4’, Wemade celebrerà l’arrivo del nuovo anno con uno speciale evento, che partirà il prossimo 14 dicembre per proseguire nel 2022. Il tutto proseguirà il 21 dicembre con l’apertura di un nuovo territorio, Phantasia, e la disponibilità di aggiornamenti dei contenuti per l’incursione dei boss e di NFT dei personaggi.

Nel corso dell’evento della durata di quattro settimane, i giocatori potranno ricevere diverse ricompense speciali, tra cui: un cofanetto brucia incenso per le sfide epiche, i calzari dei desideri (contenenti i pass per il Quadrato magico [Magic Square] e la Vetta segreta [Secret Peak]) e dei cordiali da utilizzare per supportare la crescita dei personaggi.

