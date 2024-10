Riassunto: WELOCK e ApartX siglano un accordo chiave per il commercio digitale tra la Cina e il Kazakistan al Global Digital Trade Expo

Cerimonia di sottoscrizione del progetto chiave per il commercio digitale tra la Cina e il Kazakistan da parte di WELOCK e ApartX al Global Digital Trade Expo





HANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il 25 settembre si è tenuta a Hangzhou la terza edizione della “Digital Trade Night” al Global Digital Trade Expo. L’evento ha sottolineato gli importanti progetti per il commercio digitale tra la Cina e il Kazakistan, dando un costante impulso alla cooperazione economica e commerciale fra le due parti. Nel corso dell’evento è stata lanciata ufficialmente la cerimonia di apposizione delle firme, da lungo tempo attesa, riguardante il “ Progetto chiave per il commercio digitale tra la Cina e il Kazakistan”.

Erano presenti alla cerimonia di sottoscrizione varie personalità:



Zhaslan Madiyev (Ministro)



Ministro per lo sviluppo digitale, le innovazioni e il settore aerospaziale della Repubblica del Kazakistan



Yao Gaoyuan



Sindaco di Hangzhou



Avazhan Mukanova (Direttrice Dipartimento per la cooperazione internazionale)



Ministra per lo sviluppo digitale, le innovazioni e il settore aerospaziale della Repubblica del Kazakistan



Shuang Dehui



Vicedirettore generale Dipartimento provinciale del commercio di Guangdong

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Shenzhen Myhand Industrial Co., Ltd.



Paola



marketing@welock.com