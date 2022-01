Riassunto: Wejo annuncia che la sua piattaforma neurale di elaborazione alla periferia della rete (“edge”) ottimizza i dati dei veicoli connessi e porta avanti la realtà dei veicoli autonomi

Nel quadro di un accordo stretto con Microsoft, Wejo Neural EdgeTM utilizza il machine learning per far fronte al sovraccarico di dati e generare informazioni importanti sulle comunicazioni dei veicoli più velocemente, a un costo inferiore e in modo sostenibile

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO), un leader mondiale nel settore dell’analisi software e cloud a partire dai dati sui veicoli connessi, sui veicoli elettrici e su quelli autonomi, oggi ha annunciato il continuo sviluppi dell’innovativa piattaforma Wejo Neural EdgeTM che consentirà la gestione intelligente e scalabile dei dati generati dai veicoli, al tempo stesso producendo informazioni importantissime che proteggono la privacy e rendono possibile innovare nel settore automotive.

