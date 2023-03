Riassunto: Wejo amplia la sua copertura flotte con il supporto OEM tedesco premium

La collaborazione consentirà a Wejo di fornire servizi sui dati dei veicoli connessi per le flotte di veicoli Mercedes-Benz aderenti nell’UE.

Le società di servizi di gestione flotte e i fornitori di servizi telematici utilizzeranno i dati direttamente dall’hardware OEM incorporato

MANCHESTER, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO), leader globale nelle soluzioni software e sul cloud Smart Mobility for Good™ per i dati dei veicoli connessi, elettrici e autonomi, ha annunciato oggi l’espansione della collaborazione con Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH. Tale collaborazione consentirà a Wejo di fornire servizi personalizzati per i dati dei veicoli delle flotte aderenti connessi al cloud nell’UE.

