Riassunto: WebPurify nomina una responsabile per la fiducia e la sicurezza nell’area EMEA in risposta alle crescenti esigenze normative della regione

L’ex responsabile di TikTok per le politiche in materia di violenza e aggressioni, Ailís Daly, coordinerà gli sforzi di WebPurify per la fiducia e la sicurezza nell’area EMEA, supportando altresì lo slancio delle aziende nei cambiamenti critici delle politiche nella regione.









IRVINE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Ailís Daly è entrata a far parte di WebPurify in qualità di responsabile per la fiducia e la sicurezza nell’area EMEA, in vista dell’espansione dei servizi dell’azienda nella regione. La nomina risponde alle crescenti esigenze normative e alla necessità di una efficace moderazione dei contenuti sulle piattaforme digitali nell’area EMEA.

Questa mossa strategica aiuterà i clienti di WebPurify ad allinearsi a normative chiave come il Digital Services Act (DSA) dell’UE e l’Online Safety Act del Regno Unito, garantendo la conformità e promuovendo al contempo ambienti online più sicuri per utenti e aziende.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

