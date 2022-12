Riassunto: Webhelp riflette sull’anno fondamentale per la crescita globale e guarda al continuo investimento nelle persone e nella tecnologia per il 2023

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Webhelp, un importante attore globale nel settore dell’esperienza clienti BPO, ha annunciato che quest’anno ha raggiunto la sua massima crescita globale dalle sue origini, con operazioni che oggi sono presenti in più di 60 paesi e con quasi 125.000 persone impiegate a livello globale. Quest’anno Webhelp ha anche vinto più di 50 premi nel settore ed è stata riconosciuta come azienda leader nel Gartner Magic Quadrant for Customer Service BPO, e ha guadagnato le massime valutazioni nella esperienza clienti a livello globale da Analyst Everest Group.

Tutto l’anno, Webhelp si è stesa in 24 nuove sedi e in sei nuovi paesi – Thailandia, Bosnia Herzegovina, Ghana, Israele, Macedonia del Nord e Cina – con altri 18 nuove aperture in sedi esistenti negli Stati Uniti, in Sud America, nell’Asia Pacifico e in Europa, Medio Oriente e Africa.

