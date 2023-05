Riassunto: Watts Water Technologies, Inc. annuncia un dividendo trimestrale

NORTH ANDOVER, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) oggi ha dichiarato che pagherà un dividendo trimestrale di trentasei centesimi di dollaro ($ 0,36) per ciascuna azione ordinaria di Classe A e di Classe B in circolazione; il pagamento sarà effettuato il 15 giugno 2023 a favore degli azionisti registrati alla chiusura dell’attività il 1º giugno 2023.

Watts Water Technologies, Inc. è un produttore di livello internazionale con sede negli Stati Uniti che attraverso il suo gruppo di imprese offre una delle linee più ampie al mondo di prodotti di qualità per tubazioni, impianti di riscaldamento e idrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

