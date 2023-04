Riassunto: Watts Water Technologies annuncia conference call per la comunicazione dei risultati del primo trimestre del 2023

NORTH ANDOVER, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) trasmetterà dal vivo via web la conference call in cui saranno discussi i risultati del primo trimestre del 2023 giovedì 4 maggio 2023 alle 10:00 (ora di New York). Watts Water Technologies, Inc. annuncerà i risultati finanziari definitivi per il periodo in un comunicato stampa che sarà rilasciato dopo la chiusura dei mercati mercoledì 3 maggio 2023.

Per accedere alla conference call sarà necessario visitare la sezione Investor Relations del sito web dell’azienda all’indirizzo www.watts.com. Successivamente alla trasmissione via webcast la conference call resterà disponibile per la visualizzazione allo stesso indirizzo fino al 3 maggio 2024.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

