Riassunto: Wasabi Technologies rafforza il suo impegno nell’area EMEA con la nomina di Jon Howes a Direttore Generale

Howes guiderà il team paneuropeo e le operazioni nella regione dopo una crescita del 90% del fatturato e la conquista di clienti importanti come il Liverpool Football Club

BOSTON E LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Wasabi Technologies, la società di hot cloud storage, ha rafforzato la sua presenza nell’area EMEA con la nomina di Jon Howes a vicepresidente e direttore generale per l’area EMEA. Howes si baserà sulla crescita epocale di Wasabi nella regione, evidenziata da un accordo di punta con il Liverpool Football Club, 1.800 nuovi partner e un tasso di crescita dell’ARR di quasi il 90%. Inoltre, per sostenere la crescita del cloud storage è stato creato un team go-to-market per l’intera regione, con Eric Peters come Country Manager del Benelux e dell’Europa meridionale con sede in Francia; Daniel Arabié, Country Manager dell’Europa centrale/DACH con sede in Germania e Kevin Dunn, Country Manager del Regno Unito/Irlanda e dei Paesi nordici con sede nel Regno Unito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

