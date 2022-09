Riassunto: Wasabi Hot Cloud Storage oggi si integra con Wisenet WAVE VMS di Hanwha Techwin per rafforzare l’architettura della sorveglianza di prossima generazione/dalle alte prestazioni

BOSTON e ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–GSX 2022– Wasabi Technologies, la società di hot cloud storage, oggi ha annunciato una nuova integrazione con Hanwha Techwin che offre una soluzione di archiviazione su cloud totalmente scalabile ed economicamente efficiente per il Wisenet WAVE VMS per irrobustire le esigenze dell’architettura di prossima generazione nell’ambito della sorveglianza. Utilizzando una combinazione di tecnologia nella struttura e su cloud, gli utenti dell’hot cloud storage di Wasabi e Wisenet WAVE VMS saranno in grado di supportare numeri elevati di telecamere, risoluzioni ad alta definizione, frame rate elevati, e lunghi periodi di ritenzione con affidabilità, economicità e disponibilità eccezionali per incontrare le esigenze di installazioni di video sorveglianza e al contempo proteggere i video con le pratiche di sicurezza più efficaci del settore.

