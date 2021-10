Riassunto: Vortex e Cepton stringono una collaborazione per l’abilitazione di soluzioni V2I con tecnologia intelligente lidar e intelligenza artificiale

L’innovativo progetto intrapreso nella regione delle Midlands occidentali, nel Regno Unito, trasforma gli autobus in strumenti mobili di ispezione stradale contribuendo alla creazione di città più sicure, verdi e intelligenti

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Cepton Technologies (“Cepton”), innovativo fornitore di soluzioni basate sulla tecnologia intelligente lidar, e Vortex IoT (“Vortex”), società del Regno Unito impegnata nello sviluppo di soluzioni per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), hanno consolidato le loro competenze per trasformare gli autobus del Regno Unito in strumenti di ispezione stradale in tempo reale abilitando in tal modo una soluzione “da veicolo a infrastruttura” (vehicle to infrastructure, V2I) basata sula tecnologia lidar per la gestione delle risorse urbane.





Il premiato Sistema di scansione continua di ambienti urbani (Continuous Urban Scanner System, CURBS), veicolato dalla tecnologia lidar di Vortex, consente la gestione di risorse e infrastrutture per mezzo dell’identificazione in tempo reale di problemi come buche, danni alla superficie e irregolarità sul ciglio della strada attraverso la tecnologia wireless 5G per trasmettere i dati ai team preposti alla manutenzione stradale.

Questa soluzione impiega l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico insieme ai sensori lidar ad alta risoluzione Vista®-P60 di Cepton per la creazione di una mappa dettagliata del’ambiente urbano.

