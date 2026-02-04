Riassunto: Volante Technologies nominata un Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per le piattaforme bancarie di pagamento

Volante ritiene che le sue soluzioni offrano un supporto di elaborazione dei pagamenti completo e sempre attivo per le banche e gli istituti finanziari a tutti i livelli
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, il leader globale nei Pagamenti come servizio (PaaS), oggi ha annunciato il suo riconoscimento come Leader nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Banking Payment Hub Platforms, che valuta i fornitori sulla base della Capacità di esecuzione e completezza di visione. Secondo la prospettiva di Volante, il posizionamento di Gartner come Leader si è basato sulla capacità dell'azienda di fornire supporto all'elaborazione dei pagamenti su scala aziendale in banche e istituti finanziari in un'ampia gamma di regioni, modelli di implementazione e ambienti operativi.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Per conto di Volante Technologies:
Americhe
Julian Byrne
anthonyBarnum - Pubbliche relazioni
Tel. +1 (512) 665-9258
julian.byrne@anthonybarnum.com
EMEA
Assyria Graves
Hard Numbers
Tel: +44 75 0787 0214
pr@volantetech.com
volantetech@hardnumbers.co.uk