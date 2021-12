Riassunto: Vodafone e Mavenir completano la prima chiamata usando una soluzione Open RAN containerizzata

Vodafone e Mavenir completano la prima chiamata VoLTE con transito di dati usando una soluzione Open RAN 4G a microcelle in un laboratorio Vodafone di Newbury

a microcelle in un laboratorio Vodafone di Newbury La dimostrazione di una vera piattaforma Open RAN containerizzata per microcelle rappresenta un’importante pietra miliare nell’evoluzione delle apparecchiature RAN

La struttura a microcelle 4G consentirà di fornire soluzioni per la connettività interna ai clienti aziendali e un piano di aggiornamento più flessibile adattabile all’evoluzione delle attività svolte

READING e NEWBURY, Regno Unito–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, ha annunciato oggi che Vodafone e Mavenir hanno completato in laboratorio la prima chiamata vocale su LTE (Voice over LTE, VoLTE) con transito di dati usando una soluzione Open RAN 4G containerizzata a microcelle.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per le relazioni pubbliche presso Mavenir:

Maryvonne Tubb



Mavenir



PR@mavenir.com

Casey Bush



GlobalResultsPR (USA)



mavenir@globalresultspr.com

Kevin Taylor



GlobalResultsPR (EMEA)



mavenir@globalresultspr.com

Contatti per le relazioni pubbliche di Vodafone nel Regno Unito:

Relazioni con i media di Vodafone nel Regno Unito



E-mail: ukmediarelations@vodafone.com