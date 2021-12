Riassunto: Vodafone Cook Islands velocizza il suo programma di trasformazione digitale con Hansen

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN) è lieta di annunciare la piena operatività di Vodafone Cook Islands con Hansen CCB, parte della suite Hansen per i Communications Service Provider (CSP). Hansen CCB, una soluzione di fatturazione su misura basata su Microsoft Dynamics 365 Business Central, offre capacità ERP ‘Business in a Box’ ai CSP di tutto il mondo. Vodafone entra così a far parte della famiglia di oltre 600 clienti mondiali di Hansen.

Obiettivo di Vodafone Cook Islands era sostituire i sistemi contabili e di fatturazione già in essere con un’unica applicazione adatta alla base dei clienti diretti e locali dell’azienda, ma anche in grado di gestire il volume relativamente ampio dei contratti a breve termine per i turisti.

