Riassunto: Viz.ai nomina un Comitato consultivo di radiologia per promuovere l’innovazione

Esperti leader di settore aiuteranno a plasmare il futuro della strategia e della piattaforma radiologica di Viz.ai

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Viz.ai, leader nel rilevamento delle malattie basato sull’IA e nel coordinamento delle cure intelligenti, oggi ha annunciato la creazione del suo Comitato consultivo di radiologia per affiancare Viz.ai nello sviluppo di strategie e prodotti a supporto di radiologi e pazienti. Il Comitato è composto da 14 leader esperti del settore sanitario, con formazione e ruoli diversi in ambito radiologico.

“Sono onorato di presiedere congiuntamente il Comitato consultivo di radiologia e sono entusiasta che Viz.ai si impegni nei confronti di clienti e pazienti a investire in innovazione per ampliare l’accesso a terapie salvavita”, ha commentato il Dott. Kevin Abrams, direttore medico dell’unità di neuroradiologia e risonanza magnetica (RM) e primario di radiologia al Baptist Hospital in Miami.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Erich Sandoval



erich.sandoval@finnpartners.com

1-917-497-2867