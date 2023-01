Riassunto: Viz.ai lancia la suite per patologie vascolari Viz™ basata sull’IA

Una piattaforma completa per le équipe responsabili della cura di malattie vascolari pensata per accelerare il rilevamento e il trattamento di patologie vascolari sospette

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Viz.ai, leader nello sviluppo di sistemi per la coordinazione di cure intelligente e il rilevamento delle malattie basati sull’intelligenza artificiale, oggi ha annunciato il lancio della suite per patologie vascolari VizTM, un software basato sull’IA che mette in grado le équipe responsabili della cura di malattie vascolari di rilevare automaticamente ed effettuare il triage in casi sospetti di embolia polmonare, disfunzione del ventricolo destro, dissezione aortica e aneurisma aortico addominale (AAA).1 Viz.ai ha presentato una nuova domanda 510(k) alla FDA (l’agenzia federale statunitense per gli alimenti e i farmaci) riguardante l’algoritmo AAA.





“Riconoscere i sintomi di condizioni vascolari gravi, come le dissezioni aortiche, è importantissimo perché qualsiasi ritardo nel trattamento può avere un impatto diretto sull’esito del paziente”, spiega Philip Batista, MD, Vicedirettore del programma di Internato in chirurgia vascolare e endovascolare presso Cooper.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media:



Erich Sandoval



erich.sandoval@finnpartners.com

1-917-497-2867