Riassunto: Viz.ai è la prima azienda a ricevere l’autorizzazione FDA 510(k) per l’algoritmo AI per l’aneurisma dell’aorta addominale

Un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale individua e classifica aneurismi dell’aorta addominale sospetti

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Viz.ai, azienda leader nel rilevamento delle malattie e nel coordinamento delle cure intelligenti potenziato dall’intelligenza artificiale, oggi ha annunciato di aver ricevuto l’autorizzazione 510(k) della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il suo algoritmo destinato a rilevare aneurismi dell’aorta addominale (AAA) sospetti. Viz AAA è la prima soluzione potenziata dall’intelligenza artificiale autorizzata dall’FDA per il rilevamento e la classificazione di AAA sospetta.





“Si stima che siano 1,1 milioni gli americani che convivono con la AAA1. Questi pazienti sono per la maggior parte asintomatici e molti non si accorgono della malattia fino al momento in cui si verifica una rottura.

